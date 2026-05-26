Fête de l’Engranne Saint-Aubin-de-Branne
Fête de l’Engranne Saint-Aubin-de-Branne vendredi 19 juin 2026.
Saint-Aubin-de-Branne
Fête de l’Engranne
Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-19 19:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-19
Vendredi 19 juin fête de la musique et feu de la Saint Jean. Dîner moules-frites, animation musicale, feu d’artifice, structure gonflable pour les enfants.
Samedi 20 juin rallye pédestre par équipes la tête, les, jambes et le cœur. Pique-nique et buvette après la marche. .
Saint Aubin de Branne, jardin municipal Saint-Aubin-de-Branne 33420 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 29 51 33 tleddet@hotmail.com
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L’événement Fête de l’Engranne Saint-Aubin-de-Branne a été mis à jour le 2026-05-26 par OT Castillon-Pujols