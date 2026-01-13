Fête de Lentin à Lédergues Lédergues
Fête de Lentin à Lédergues Lédergues vendredi 31 juillet 2026.
Lédergues
Fête de Lentin à Lédergues
Lédergues Aveyron
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-02
Date(s) :
2026-07-31
Trois jours de fête avec repas, bal, bodega, randonnée, pétanque et animations.
Le Comité des fêtes de Lentin vous donne rendez-vous pour trois jours d’animations festives, du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août.
Vendredi 31 juillet
20h30 Bodega avec le Duo Rac&Nat. Soirée suivie de DJ Max avec le Podium Fury.
Restauration possible sur place.
Samedi 1er août
20h30 Repas Flageolets Lentiniol & Veau d’Aveyron. Tarif 17 €.
Bal gratuit animé par Frédéric Vernhet et ses danseuses.
Dimanche 2 août
8h30 Randonnée pédestre.
13h Repas Tête de veau sur réservation au 07 66 21 70 78. Tarif 16 €.
Repas animé par La Carriole.
15h Concours de pétanque en doublette & course de tracteurs tondeuses. .
Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 7 66 21 70 78
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English :
Three days of festivities featuring meals, a dance, a wine tasting, hiking, pétanque, and entertainment.
L’événement Fête de Lentin à Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)