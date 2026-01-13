Lédergues

Fête de Lentin à Lédergues

Lédergues Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-31

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-31

Trois jours de fête avec repas, bal, bodega, randonnée, pétanque et animations.

Le Comité des fêtes de Lentin vous donne rendez-vous pour trois jours d’animations festives, du vendredi 31 juillet au dimanche 2 août.

Vendredi 31 juillet

20h30 Bodega avec le Duo Rac&Nat. Soirée suivie de DJ Max avec le Podium Fury.

Restauration possible sur place.

Samedi 1er août

20h30 Repas Flageolets Lentiniol & Veau d’Aveyron. Tarif 17 €.

Bal gratuit animé par Frédéric Vernhet et ses danseuses.

Dimanche 2 août

8h30 Randonnée pédestre.

13h Repas Tête de veau sur réservation au 07 66 21 70 78. Tarif 16 €.

Repas animé par La Carriole.

15h Concours de pétanque en doublette & course de tracteurs tondeuses. .

Lédergues 12170 Aveyron Occitanie +33 7 66 21 70 78

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English :

Three days of festivities featuring meals, a dance, a wine tasting, hiking, pétanque, and entertainment.

L’événement Fête de Lentin à Lédergues Lédergues a été mis à jour le 2026-06-25 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)