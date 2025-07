Fête de l’Entrecôte à la salle des fêtes du village Ordizan

Fête de l'Entrecôte à la salle des fêtes du village Ordizan dimanche 13 juillet 2025.

Fête de l’Entrecôte

à la salle des fêtes du village ORDIZAN Ordizan Hautes-Pyrénées

Début : 2025-07-13 09:15:00

2025-07-13

Dimanche 13 Juillet

9h15 inscription rando VTT familiale (10 ou 15km) gratuit départ 10h

9h30 Trail (12km) et marche (10km) (engagement trail 10€ engagement marche 5€ inscription dès 8h)

12h Repas animé par « Konki’sador »

14h Balade en poneys avec la ferme équestre de l’Artigou d’Orignac Maquilleuse

18h Animation par « Feu de Camp »

19h30 Repas

22h30 Feu d’artifice et Bal gratuit avec Expérience

Repas 16€

Charcuterie carottes râpées entrecôte ou confit de canard frites fromage glace café .

à la salle des fêtes du village ORDIZAN Ordizan 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

Sunday July 13th

9:15am registration for family mountain bike ride (10 or 15km) free start at 10am

9:30am Trail (12km) and walk (10km) (trail entry 10? walk entry 5? registration from 8am)

12pm Lunch hosted by « Konki’sador

2pm Pony ride with the Artigou d’Orignac equestrian farm Face painting

6pm Entertainment by « Feu de Camp

7:30pm Meal

10:30 pm Fireworks and free ball with Expérience

German :

Sonntag 13. Juli

9.15 Uhr Anmeldung Familien-Mountainbike-Tour (10 oder 15km) kostenlos Start 10 Uhr

9.30 Uhr Trail (12km) und Wanderung (10km) (Teilnahme am Trail 10? Teilnahme an der Wanderung 5? Anmeldung ab 8 Uhr)

12 Uhr Essen mit Musik von « Konki’sador »

14 Uhr Ponyreiten mit dem Reiterhof « Artigou » aus Orignac Make-up-Künstlerin

18 Uhr Unterhaltung durch « Feu de Camp »

19.30 Uhr Essen

22.30 Uhr Feuerwerk und kostenloser Tanz mit Expérience

Italiano :

Domenica 13 luglio

9.15 iscrizione alla corsa gratuita in mountain bike per famiglie (10 o 15 km) partenza alle 10.00

9.30 Trail (12 km) e passeggiata (10 km) (iscrizione trail 10? iscrizione passeggiata 5? iscrizione dalle 8)

12.00 Pranzo a cura di « Konki’sador

14.00 Giro in pony con l’allevamento di cavalli di Artigou d’Orignac Pittura del viso

ore 18.00 Animazione a cura di « Feu de Camp

ore 19.30 Pasto

22.30 Fuochi d’artificio e ballo libero con Expérience

Espanol :

Domingo 13 de julio

9.15 h: inscripción para el recorrido familiar gratuito en bicicleta de montaña (10 o 15 km), salida a las 10.00 h

9.30h Trail (12km) y caminata (10km) (entrada trail 10? entrada caminata 5? inscripción a partir de las 8h)

12h Comida ofrecida por « Konki’sador

14h Paseo en poni con la granja de caballos Artigou d’Orignac Pintura de caras

18h Animación a cargo de « Feu de Camp

19.30 Comida

22.30 fuegos artificiales y baile libre con Expérience

