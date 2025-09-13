Fête de l’environnement Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte

Fête de l’environnement Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 13 septembre 2025.

Fête de l’environnement

Salle des fêtes de Tourny Rue du West Vexin-sur-Epte Eure

L’association Vexin Nature et Qualité de Vie vous invite à sa fête de l’environnement en partenariat avec Sophie Arouet et La Cerise Connectée.

Venez partager, créer, découvrir, échanger dans une ambiance conviviale et engagée avec au programme

Exposition de peintures et de photos inspirées de la Nature

Ateliers créatifs pour enfants de 8 à 13 ans

Tombola avec des œuvres à gagner

Rencontres et échanges autour d’un café

Boissons, friandises et gâteaux maisons

Entrée libre et gratuite

Pour plus d’informations, contactez l’association à l’adresse e-mail suivante vexinnaturequalitedevie@gmail.com .

vexinnaturequalitedevie@gmail.com

