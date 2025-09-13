Fête de l’environnement Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte
Fête de l’environnement Salle des fêtes de Tourny Vexin-sur-Epte samedi 13 septembre 2025.
Fête de l’environnement
Salle des fêtes de Tourny Rue du West Vexin-sur-Epte Eure
Début : Samedi Samedi 2025-09-13 10:00:00
fin : 2025-09-14 17:00:00
2025-09-13
L’association Vexin Nature et Qualité de Vie vous invite à sa fête de l’environnement en partenariat avec Sophie Arouet et La Cerise Connectée.
Venez partager, créer, découvrir, échanger dans une ambiance conviviale et engagée avec au programme
Exposition de peintures et de photos inspirées de la Nature
Ateliers créatifs pour enfants de 8 à 13 ans
Tombola avec des œuvres à gagner
Rencontres et échanges autour d’un café
Boissons, friandises et gâteaux maisons
Entrée libre et gratuite
Pour plus d’informations, contactez l’association à l’adresse e-mail suivante vexinnaturequalitedevie@gmail.com .
Salle des fêtes de Tourny Rue du West Vexin-sur-Epte 27630 Eure Normandie vexinnaturequalitedevie@gmail.com
