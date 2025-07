Fête de l’épouvantail Saint-André-de-Double

Fête de l’épouvantail (18 juillet 19h00 Marché Gourmand). 19 juillet Course d’orientation photos €2. Repas Dansant à 19h30 Réservation avant le 16 juillet. 20 juillet en matinée RANDO 8-12-25 kms. Ravitaillement Prévu. 8h30 Equestre / VTT €5 9h00 Pédestre / Trail €3 12h00 Repas « Jambon Braisé » €15 Menu 06 73 24 01 64 ou 06 81 79 77 85. 20 juillet après après-midi 14h00 Marché Artisanal. 14h00/17h00 Concours d’Epouvantails. 18h00 Résultat des concours . 2 vols ULM à gagner avec la « Band’a nous ». 20h00 Repas « Méchoui ou Cigaline » €18. Spectacle Dansant. 23h00 Feu d’artifice musical. Tout le dimanche après-midi non-stop et gratuit jeux anciens et maquillages enfants. Manèges enfants et tir à la carabine tout le week-end. .

Saint-André-de-Double 24190 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 80 02 24

