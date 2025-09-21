Fête de l’équinoxe d’automne avec Bal folk Rue des Fourchaux Châtillon-en-Diois

Fête de l’équinoxe d’automne avec Bal folk Rue des Fourchaux Châtillon-en-Diois dimanche 21 septembre 2025.

Fête de l’équinoxe d’automne avec Bal folk

Rue des Fourchaux Kiosque du Champ de Foire Châtillon-en-Diois Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

prix conseillé à partir de 16 ans

Début : 2025-09-21 12:00:00

fin : 2025-09-21 19:00:00

2025-09-21

Fête associative avec Bal à la voix (chant polyphonique percutant principalement en occitan)

En cas de pluie au Quai, Local de la Locomotive

Rue des Fourchaux Kiosque du Champ de Foire Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 10 21 00 laboiteafaire@riseup.net

English :

Fête associative with Bal à la voix (percussive polyphonic singing, mainly in Occitan)

In case of rain at Le Quai, Locomotive premises

German :

Vereinsfest mit Bal à la voix (perkussiver polyphoner Gesang hauptsächlich auf Okzitanisch)

Bei Regen im Quai, Local de la Locomotive

Italiano :

Festa associativa con Bal à la voix (canto polifonico percussivo, principalmente in occitano)

In caso di pioggia a Le Quai, locali della Locomotiva

Espanol :

Fête associative avec Bal à la voix (canto polifónico percusivo principalmente en occitano)

En caso de lluvia en Le Quai, locales de la Locomotora

L’événement Fête de l’équinoxe d’automne avec Bal folk Châtillon-en-Diois a été mis à jour le 2025-08-27 par Office de Tourisme du Pays Diois