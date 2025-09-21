Fête de l’équinoxe d’automne avec Bal folk Rue des Fourchaux Châtillon-en-Diois
Fête de l’équinoxe d’automne avec Bal folk Rue des Fourchaux Châtillon-en-Diois dimanche 21 septembre 2025.
Fête de l’équinoxe d’automne avec Bal folk
Rue des Fourchaux Kiosque du Champ de Foire Châtillon-en-Diois Drôme
Tarif : 10 – 10 – EUR
prix conseillé à partir de 16 ans
Début : 2025-09-21 12:00:00
fin : 2025-09-21 19:00:00
2025-09-21
Fête associative avec Bal à la voix (chant polyphonique percutant principalement en occitan)
En cas de pluie au Quai, Local de la Locomotive
Rue des Fourchaux Kiosque du Champ de Foire Châtillon-en-Diois 26410 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 09 10 21 00 laboiteafaire@riseup.net
English :
Fête associative with Bal à la voix (percussive polyphonic singing, mainly in Occitan)
In case of rain at Le Quai, Locomotive premises
German :
Vereinsfest mit Bal à la voix (perkussiver polyphoner Gesang hauptsächlich auf Okzitanisch)
Bei Regen im Quai, Local de la Locomotive
Italiano :
Festa associativa con Bal à la voix (canto polifonico percussivo, principalmente in occitano)
In caso di pioggia a Le Quai, locali della Locomotiva
Espanol :
Fête associative avec Bal à la voix (canto polifónico percusivo principalmente en occitano)
En caso de lluvia en Le Quai, locales de la Locomotora
