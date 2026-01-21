Fête de l’Escargot à Chevigny-Saint-Sauveur Plaine de la Saussaie Le Polygone Chevigny-Saint-Sauveur

Fête de l’Escargot à Chevigny-Saint-Sauveur

Plaine de la Saussaie Le Polygone Parc de la Saussaie Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d’Or

Début : 2026-02-21 14:00:00

fin : 2026-02-22

2026-02-21

La Fête de l’Escargot de Chevigny-Saint-Sauveur célèbre les 10 ans de son escargot star dans une ambiance festive et conviviale.

Au programme village gourmand et artisanal, spécialités de Bourgogne Franche-Comté, dégustations d’escargots, animations, musique et surprises pour petits et grands.

Concours de Pâté en croute le dimanche 22 février à 14h.

La Confrérie de l’Escargot sera présente pour des intronisations, et la mascotte Gaston l’escargot animera l’événement.

Entrée gratuite, organisée par la ville avec l’association Chevigny pour tous. .

