Fête de l’Escargot à Chevigny-Saint-Sauveur Plaine de la Saussaie Le Polygone Chevigny-Saint-Sauveur

Fête de l'Escargot à Chevigny-Saint-Sauveur samedi 21 février 2026.
Plaine de la Saussaie Le Polygone Parc de la Saussaie Chevigny-Saint-Sauveur Côte-d'Or
Début : 2026-02-21 14:00:00
fin : 2026-02-22
2026-02-21
La Fête de l’Escargot de Chevigny-Saint-Sauveur célèbre les 10 ans de son escargot star dans une ambiance festive et conviviale.
Au programme village gourmand et artisanal, spécialités de Bourgogne Franche-Comté, dégustations d’escargots, animations, musique et surprises pour petits et grands.
Concours de Pâté en croute le dimanche 22 février à 14h.
La Confrérie de l’Escargot sera présente pour des intronisations, et la mascotte Gaston l’escargot animera l’événement.
Entrée gratuite, organisée par la ville avec l’association Chevigny pour tous. .
