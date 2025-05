FÊTE DE L’ESCARGOT – Le Soler, 11 mai 2025 07:00, Le Soler.

Pyrénées-Orientales

FÊTE DE L’ESCARGOT Place André Daugnac Le Soler Pyrénées-Orientales

Début : 2025-05-11

fin : 2025-05-11

2025-05-11

Cette journée organisée en partenariat avec la municipalité et M. André BARTRINA, est l’occasion de profiter de ce marché de produits du terroirs et de l’artisanat, avec également la vente d’escargots vivants, ainsi que de nombreuses animations pour …

Place André Daugnac

Le Soler 66270 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 92 10 12 contact@lesoler.com

English :

Organized in partnership with the municipality and Mr André BARTRINA, this day is an opportunity to enjoy a market of local produce and crafts, with the sale of live snails, as well as numerous activities for …

German :

Dieser Tag wird in Partnerschaft mit der Gemeinde und Herrn André BARTRINA organisiert und bietet die Gelegenheit, den Markt mit regionalen Produkten und Kunsthandwerk zu genießen. Außerdem werden lebende Schnecken verkauft und es gibt zahlreiche Animationen für …

Italiano :

Organizzata in collaborazione con il Comune e con il signor André BARTRINA, questa giornata è un’occasione per approfittare di questo mercato di prodotti locali e artigianali, con la vendita di lumache vive, oltre a una serie di attività …

Espanol :

Organizada en colaboración con el ayuntamiento y el Sr. André BARTRINA, esta jornada es una oportunidad para aprovechar este mercado de productos locales y artesanales, con venta de caracoles vivos, así como diversas actividades para …

