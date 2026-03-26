FÊTE DE L’ESCARGOT Llupia
FÊTE DE L’ESCARGOT Llupia dimanche 17 mai 2026.
FÊTE DE L’ESCARGOT
Rue Jules Ferry Llupia Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 09:00:00
fin : 2026-05-17 18:00:00
Date(s) :
2026-05-17
Les Z’elles de Llupia organise la fête de l’escargot (artisans, producteurs, démonstration de danse)….
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Rue Jules Ferry Llupia 66300 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 53 50 59
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English :
Les Z?elles de Llupia organizes the snail festival (artisans, producers, dance demonstration)….
L’événement FÊTE DE L’ESCARGOT Llupia a été mis à jour le 2026-03-26 par PERPIGNAN MEDITERRANEE TOURISME
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