Fête de l’escargot Villeneuve-d’Aval
Fête de l’escargot Villeneuve-d’Aval samedi 25 juillet 2026.
Villeneuve-d’Aval
Fête de l’escargot
Rue des Fontaines Villeneuve-d’Aval Jura
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 20:00:00
fin : 2026-07-25
Date(s) :
2026-07-25
Fête de l’escargot 2026
Rendez-vous le samedi 25 juillet pour la traditionnelle fête de l’escargot à Villeneuve d’Aval !
A partir de 20h
Soirée animée par Les Galagos
Attention changement de date cette année la fête n’aura pas lieu le premier samedi d’août mais le dernier samedi de juillet. .
Rue des Fontaines Villeneuve-d’Aval 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English : Fête de l’escargot
L’événement Fête de l’escargot Villeneuve-d’Aval a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR