Villeneuve-d’Aval

Fête de l’escargot

Rue des Fontaines Villeneuve-d’Aval Jura

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:00:00

fin : 2026-07-25

Date(s) :

2026-07-25

Fête de l’escargot 2026

Rendez-vous le samedi 25 juillet pour la traditionnelle fête de l’escargot à Villeneuve d’Aval !

A partir de 20h

Soirée animée par Les Galagos

Attention changement de date cette année la fête n’aura pas lieu le premier samedi d’août mais le dernier samedi de juillet. .

Rue des Fontaines Villeneuve-d’Aval 39600 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English : Fête de l’escargot

L’événement Fête de l’escargot Villeneuve-d’Aval a été mis à jour le 2026-06-24 par COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU VAL D’AMOUR