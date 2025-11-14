Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Fête de l’espace Gouzon

Fête de l'espace

Fête de l’espace Gouzon vendredi 14 novembre 2025.

Fête de l’espace

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14

Date(s) :
2025-11-14

Observation du ciel à la lunette ainsi qu’au télescope.   .

2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93 

English : Fête de l’espace

German : Fête de l’espace

Italiano :

Espanol : Fête de l’espace

L’événement Fête de l’espace Gouzon a été mis à jour le 2025-11-06 par Creuse Confluence Tourisme