Fête de l’espace Gouzon
Fête de l’espace Gouzon vendredi 14 novembre 2025.
Fête de l’espace
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-14
fin : 2025-11-14
Date(s) :
2025-11-14
Observation du ciel à la lunette ainsi qu’au télescope. .
2 Rue du Chanoine Ardant Gouzon 23230 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 21 26 47 93
English : Fête de l’espace
German : Fête de l’espace
Italiano :
Espanol : Fête de l’espace
L’événement Fête de l’espace Gouzon a été mis à jour le 2025-11-06 par Creuse Confluence Tourisme