FETE DE L’ESPADRILLE Saint-Laurent-de-Cerdans
FETE DE L’ESPADRILLE Saint-Laurent-de-Cerdans dimanche 26 juillet 2026.
Saint-Laurent-de-Cerdans
FETE DE L’ESPADRILLE
Place Gabriel Péri Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00
Date(s) :
2026-07-26
14ème Fête de l’Espadrille
Grand marché traditionnel Catalan toute la journée Place Gabriel Péri
Visite des ateliers de fabrication d’Espadrille Création Catalane
Nombreuses animations
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Place Gabriel Péri Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75
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English :
14th Espadrille Festival
Large traditional Catalan market all day Place Gabriel Péri
Visit to the Création Catalane Espadrille workshops
Numerous events
L’événement FETE DE L’ESPADRILLE Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR