Saint-Laurent-de-Cerdans

FETE DE L’ESPADRILLE

Place Gabriel Péri Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-26 09:00:00

fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :

2026-07-26

14ème Fête de l’Espadrille

Grand marché traditionnel Catalan toute la journée Place Gabriel Péri

Visite des ateliers de fabrication d’Espadrille Création Catalane

Nombreuses animations

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Place Gabriel Péri Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75

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English :

14th Espadrille Festival

Large traditional Catalan market all day Place Gabriel Péri

Visit to the Création Catalane Espadrille workshops

Numerous events

L’événement FETE DE L’ESPADRILLE Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR