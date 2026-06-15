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FETE DE L’ESPADRILLE Saint-Laurent-de-Cerdans

FETE DE L’ESPADRILLE Saint-Laurent-de-Cerdans dimanche 26 juillet 2026.

Adresse : Place Gabriel Péri

Ville : 66260 Saint-Laurent-de-Cerdans

Département : Pyrénées-Orientales

Début : dimanche 26 juillet 2026

Fin : dimanche 26 juillet 2026

Heure de début : 09:00:00

Tarif :

Saint-Laurent-de-Cerdans

FETE DE L’ESPADRILLE

Place Gabriel Péri Saint-Laurent-de-Cerdans Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-26 09:00:00
fin : 2026-07-26 19:00:00

Date(s) :
2026-07-26

14ème Fête de l’Espadrille
Grand marché traditionnel Catalan toute la journée Place Gabriel Péri
Visite des ateliers de fabrication d’Espadrille Création Catalane
Nombreuses animations
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Place Gabriel Péri Saint-Laurent-de-Cerdans 66260 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 39 55 75 

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English :

14th Espadrille Festival
Large traditional Catalan market all day Place Gabriel Péri
Visit to the Création Catalane Espadrille workshops
Numerous events

L’événement FETE DE L’ESPADRILLE Saint-Laurent-de-Cerdans a été mis à jour le 2026-06-15 par AGENCE D’ATTRACTIVITE TOURISTIQUE AMELIE HAUT-VALLESPIR

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