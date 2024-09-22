Camplong

FÊTE DE L’ESPAZE

Square des gueules noires Camplong Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Fête de l’Espaze proposé par l’Association Espaze à Camplong le samedi 2 mai 2026 au Square des Gueules Noires.

Animation musicale de 18h à 23Fête de la Pierre

Démonstrations et ateliers de pierre sèche, lauze, taille pierre, sculptures, expositions, conférences, visites guidées, animations.

Buvette et snack tout le week end, concert samedi avec repas proposé

Du 20 au 22 septembre 2024 à Camplong

Fête de l’Espaze proposé par l’Association Espaze à Camplong le samedi 2 mai 2026 au Square des Gueules Noires.

Animation musicale de 18h à 23h avec Patrick Sauze. Restauration et buvette sur place. .

Square des gueules noires Camplong 34260 Hérault Occitanie +33 4 67 23 90 67

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English :

Fête de l’Espaze proposed by the Association Espaze à Camplong on Saturday, May 2, 2026 at Square des Gueules Noires.

Musical entertainment from 6pm to 11pmStone Festival

Demonstrations and workshops in dry stone, lauze, stone-cutting, sculptures, exhibitions, lectures, guided tours, entertainment.

Refreshment bar and snack bar all weekend, concert on Saturday with meal on offer

September 20-22, 2024 in Camplong

L’événement FÊTE DE L’ESPAZE Camplong a été mis à jour le 2026-04-27 par 34 OFFICE DE TOURISME DU GRAND ORB