Venez découvrir cette pratique à Laon !

Venez découvrir les œuvres de quatre graveurs-imprimeurs Muriel Rousseau de Soissons, Daniel Dégremont de Cutry, Hervé Paul Delhaye de Laon et Jean-Christophe Sylvos de Cuffies autour du thème de la nature.

Au programme, des démonstrations d’impression, des ateliers d’initiation à la gravure, des présentations d’outils de gravure ainsi que des ouvrages spécialisés !

RV dans les locaux du Petit-Saint-Vincent de 11h à 18h ! 0 .

1 rue Saint-Martin

Laon 02000 Aisne Hauts-de-France lesmetiersdartdepicardie@gmail.com

