Maine-et-Loire

Début : 2025-05-26 10:00:00

fin : 2025-05-31 18:30:00

2025-05-26

2025-05-27

2025-05-28

2025-05-30

2025-05-31

Dans le cadre de la fête de l'Estampe, l'Atelier 2 bis vous accueille du lundi 26 au samedi 31 mai 2025, à Châteauneuf-sur-Sarthe.

Ouverture d'Atelier du mardi 26 au 31 mai.

Au programme exposition d'estampes, présentation des différentes techniques en gravure xylogravure, eau-forte, gravure au sucre, au carborundum, à l'adhésif. Démonstration d'impression d'une plaque gravée le lundi 26 mai à 11 h et stage de deux heures de gravure le lundi 26 mai à 15 h. Initiation à la pointe sèche.

L'Atelier 2Bis est un lieu d'apprentissage des différentes techniques en gravure.

La gravure est un savoir-faire ancien, qui désigne l'ensemble des techniques artistiques permettant de multiplier les images à partir d'une plaque gravée (bois, métallique, lino…).

Châteauneuf-sur-Sarthe 19 rue Nationale

Les Hauts-d'Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 09 53 23 55 eokaya@hotmail.fr

English :

As part of the Fête de l'Estampe, Atelier 2 bis welcomes you to Châteauneuf-sur-Sarthe from Monday May 26 to Saturday May 31, 2025.

German :

Im Rahmen des Fests der Druckgrafik empfängt Sie das Atelier 2 bis von Montag, dem 26. bis Samstag, dem 31. Mai 2025 in Châteauneuf-sur-Sarthe.

Italiano :

Nell'ambito del Print Festival, l'Atelier 2 bis vi accoglie a Châteauneuf-sur-Sarthe da lunedì 26 a sabato 31 maggio 2025.

Espanol :

En el marco del Print Festival, Atelier 2 bis le da la bienvenida a Châteauneuf-sur-Sarthe del lunes 26 al sábado 31 de mayo de 2025.

