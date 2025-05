Fête de l’estampe au Musée des Alpilles – Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence, 24 mai 2025 14:00, Saint-Rémy-de-Provence.

Bouches-du-Rhône

Fête de l’estampe au Musée des Alpilles Samedi 24 mai 2025 de 14h à 17h. Musée des Alpilles 1 Place Favier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Le Musée des Alpilles fête l’Estampe, le samedi 24 mai de 14h à 17h à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

Le fête de l’estampe célèbre le jour anniversaire de la signature par Louis XLV de l’dit de Saint-Jean-de-Luz qui, depuis 1660, accorde aux graveurs le droit d’exercer leur art librement.



Présentation et initiation à quelque techniques de l’estampe, le samedi 24 mai de 14h à 17h. .

Musée des Alpilles 1 Place Favier

Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

English :

Alpilles museum celebrate engraving on saturday 24 may, from 2pm to 5pm in Saint-Rémy-de-Provence

German :

Das Musée des Alpilles feiert die Druckgrafik am Samstag, den 24. Mai von 14.00 bis 17.00 Uhr in Saint-Rémy-de-Provence.

Italiano :

Il Musée des Alpilles celebra la stampa sabato 24 maggio dalle 14.00 alle 17.00 a Saint-Rémy-de-Provence.

Espanol :

El Museo de Alpilles celebra el grabado el sábado 24 de mayo de 14:00 a 17:00 horas en Saint-Rémy-de-Provence.

