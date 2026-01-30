Fête de l’estampe au Musée des Alpilles Place Favier Saint-Rémy-de-Provence

Fête de l’estampe au Musée des Alpilles

Samedi 23 mai 2026 de 14h à 17h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 17:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Le Musée des Alpilles fête l’Estampe, le samedi 23 mai de 14h à 17h à Saint-Rémy-de-Provence.Familles

Le fête de l’estampe célèbre le jour anniversaire de la signature par Louis XLV de l’dit de Saint-Jean-de-Luz qui, depuis 1660, accorde aux graveurs le droit d’exercer leur art librement.



Présentation et initiation à quelque techniques de l’estampe, le samedi 23 mai de 14h à 17h. .

Place Favier Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence 13538 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 68 24 museedesalpilles@ville-srdp.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Alpilles museum celebrate engraving on saturday 23 may, from 2pm to 5pm in Saint-Rémy-de-Provence

L’événement Fête de l’estampe au Musée des Alpilles Saint-Rémy-de-Provence a été mis à jour le 2026-03-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles