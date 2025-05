Fete de l’Estampe – Zone de Mané Craping Landévant, 24 mai 2025 10:00, Landévant.

Morbihan

Zone de Mané Craping 4 impasse Harroche – Landévant Morbihan

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-24

À l’occasion de la fête de l’estampe, évènement organisé dans toute la France et même plus, par Manifestampe, Fabienne Le Calvé ouvre son atelier de gravure à Landévant.

Samedi 24 Mai de 10h à 18h

Dimanche 25 Mai de 14h à 18h

Deux invitées seront présentes pour exposer et expliquer différentes techniques d’impression eau forte,aquatinte, pointe sèche, monotype, linogravure, impressions végétales, gaufrage….

Démonstration d’impressions sur la presse, élaboration d’une eau forte collective avec les visiteurs volontaires, tirage de la gravure le dimanche en fin d’après midi. .

Zone de Mané Craping 4 impasse Harroche –

Landévant 56690 Morbihan Bretagne +33 2 97 56 93 00

