Profitez des portes ouvertes pour assister à l’exposition et à des démonstrations d’impressions

Avec les œuvres de Charlotte Reine, Pernille Picherit, Florence Stagliano et Christine Tatin .

2 Rue Sophie Barrère

Mehun-sur-Yèvre 18500 Cher Centre-Val de Loire +33 6 61 29 04 28

English :

Take advantage of the open house to see the exhibition and printing demonstrations

German :

Nutzen Sie den Tag der offenen Tür, um sich die Ausstellung und Druckvorführungen anzusehen

Italiano :

Approfittate dell’open house per visitare la mostra e assistere a dimostrazioni di stampa

Espanol :

Aproveche la jornada de puertas abiertas para visitar la exposición y ver demostraciones de impresión

