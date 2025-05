Fête de l’estampe – Plouarzel, 24 mai 2025 10:00, Plouarzel.

Finistère

5 rte de Saint Renan / Salle Tud ha bro Plouarzel Finistère

Début : 2025-05-24 10:00:00

fin : 2025-05-25 18:00:00

2025-05-24

Pour sa 2 année, l’atelier 5°W PAPIERS organise en partenariat avec l’association Tre Arzh la 13e fête de l’estampe, évènement national dédié à la gravure, et le décline localement, entre papier et gravure.

Une exposition est proposée à la salle Tud ha bro (entrée par la Médiathèque), permettant de découvrir le travail de 4 artistes régionaux Carolina Valladares, Erwan Balcou, Martin Couder et Thibaut Thierry. C’est aussi l’occasion d’en savoir plus sur les techniques de gravure lors de démonstrations proposées par les artistes.

L’atelier-boutique 5°W PAPIERS situé au 5 route de St Renan ouvre ses portes tout le week-end pour l’évènement, et présentera la fabrication de papier artisanal.

Une veillée en musique organisée par l’association Tre Arzh se tiendra également à l’atelier le samedi à partir de 20h. .

5 rte de Saint Renan / Salle Tud ha bro

Plouarzel 29810 Finistère Bretagne +33 6 70 73 49 55

