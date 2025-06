Fête de l’estuaire de la Touques Touques 28 juin 2025 16:00

Calvados

Fête de l’estuaire de la Touques Parc de loisirs Touques Calvados

Tarif : – –

Date :

Début : 2025-06-28 16:00:00

fin : 2025-06-28

Date(s) :

2025-06-28

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie vous donne rendez-vous au parc de loisirs à Touques pour une grande fête familiale, gratuite et ouverte à tous !

Un événement festif et engagé, pour redécouvrir ensemble la Touques, ce fleuve qui traverse notre territoire, et mieux comprendre les enjeux liés à sa préservation.

Au programme :

LE MARCHÉ DE PRODUCTEURS LOCAUX à partir de 16h

– Du bio sur-le-champ (maraîcher)

– Du pré au lait (fromages et yaourts)

– Jardins de thés (thé, oxymel)

– Charlotte et Ernesto (Biscuiterie artisanale)

– Akal (Spiruline & co)

– Les jardins Vert et Framboise (produits apéritifs et desserts)

– La fontaine à confiture (glacier et confitures)

LES STANDS POUR APPRENDRE EN S’AMUSANT de 16h à 19h

À la découverte de notre alimentation :

– 2 ateliers (16h & 18h30) pour fabriquer son pain avec farines anciennes

– 3 Ateliers enfants en continu pour s’amuser autour de l’alimentation

– Le projet alimentaire territorial

Comprendre notre territoire :

– Il était une fois la Touques Exposition sur le plan guide de l’Estuaire de la Touques

– Photo booth pour imaginer les usages de la Touques

Les défis enviro :

– Le cycle de l’eau atelier Petit chimiste et stand sur le cycle de l’eau

– Le cycle des déchets 5 stands pour expérimenter la transition écologique

– Exposition Art et déchets

Défis Sportifs :

– Découvrir la pêche avec la réalité virtuelle ( à partir de 8 ans)

– Joutes ludiques sur la Touques

– Initiation au kayak et au paddle (à partir de 8 ans pour le kayak et 10 ans pour le paddle, savoir nager et chaussures fermées obligatoire et tenue de rechange à prévoir)

POUR SE RESTAURER :

– L’Atelier du chef (burgers)

– Saku Saku (cuisine japonaise avec produits locaux)

– Le Café récréatif et culturel (crêpes, galettes et teurgoule)

– Trip-Hop (brasserie)

POUR PROLONGER LA SOIRÉE de 20h30 à 22h

– Concert du groupe « Cut the alligator »

Parc de loisirs

Touques 14800 Calvados Normandie +33 2 31 88 54 49 info@coeurcotefleurie.org

English : Fête de l’estuaire de la Touques

The Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie invites you to the Touques leisure park for a big family party, free and open to all!

A festive and committed event, to help you rediscover the Touques, the river that flows through our region, and better understand the issues involved in preserving it.

On the program:

LOCAL PRODUCERS’ MARKET starting at 4pm

– Organic on the spot (market gardener)

– Du pré au lait (cheese and yoghurt)

– Jardins de thés (tea, oxymel)

– Charlotte et Ernesto (artisanal cookies)

– Akal (Spirulina & co)

– Les jardins Vert et Framboise (aperitifs and desserts)

– La fontaine à confiture (ice cream and jams)

FUN AND LEARNING STANDS 4pm to 7pm

Discovering our food :

– 2 workshops (4pm & 6:30pm) to make your own bread with ancient flours

– 3 continuous children?s workshops to have fun with food

– The territorial food project

Understanding our territory :

– Once upon a time on the Touques: Exhibition on the Touques Estuary guide plan

– Photo booth to imagine how the Touques might be used

Les défis enviro :

– The water cycle: Little Chemist workshop and stand on the water cycle

– The waste cycle: 5 stands to experiment with the ecological transition

– Art and waste exhibition

Sports challenges :

– Discover fishing with virtual reality (ages 8 and up)

– Playful jousting on the Touques River

– Introduction to kayaking and paddling (from 8 years for kayaking and 10 years for paddling, must be able to swim and wear closed shoes and a change of clothes)

FOR MEALS:

– L?Atelier du chef (burgers)

– Saku Saku (Japanese cuisine using local produce)

– Café récréatif et culturel (crêpes, galettes and teurgoule)

– Trip-Hop (brasserie)

TO EXTEND THE EVENING 8:30 pm to 10 pm

– Concert by « Cut the alligator » band

German : Fête de l’estuaire de la Touques

Die Communauté de Communes C?ur Côte Fleurie lädt Sie in den Freizeitpark in Touques zu einem großen Familienfest ein, das kostenlos und für alle offen ist!

Ein festliches und engagiertes Ereignis, um gemeinsam den Fluss Touques, der durch unser Gebiet fließt, wiederzuentdecken und die Herausforderungen, die mit seiner Erhaltung verbunden sind, besser zu verstehen.

Auf dem Programm stehen :

DER MARKT DER LOKALEN ERZEUGER ab 16 Uhr

– Bio auf dem Feld (Gemüsebauer)

– Von der Wiese zur Milch (Käse und Joghurt)

– Jardins de thés (Tee, Oxymel)

– Charlotte und Ernesto (handwerklich hergestellte Biskuits)

– Akal (Spirulina & co)

– Les jardins Vert et Framboise (Aperitifprodukte und Desserts)

– La fontaine à confiture (Eisdiele und Konfitüren)

STÄNDE FÜR LERNEN MIT SPASS von 16 bis 19 Uhr

Auf Entdeckungsreise durch unsere Ernährung :

– 2 Workshops (16 Uhr & 18.30 Uhr), um sein Brot mit alten Mehlsorten herzustellen

– 3 Durchgehende Kinderworkshops, um sich spielerisch mit dem Thema Ernährung auseinanderzusetzen

– Das territoriale Ernährungsprojekt

Unser Territorium verstehen :

– Es war einmal die Touques: Ausstellung über den Plan Guide de l’Estuaire de la Touques

– Photo Booth, um sich die Nutzung des Touques vorzustellen

Enviro-Herausforderungen:

– Der Wasserkreislauf: Workshop Kleiner Chemiker und Stand zum Wasserkreislauf

– Der Abfallkreislauf: 5 Stände, um mit dem ökologischen Übergang zu experimentieren

– Ausstellung Kunst und Abfall

Sportliche Herausforderungen:

– Mit Virtual Reality das Angeln entdecken ( ab 8 Jahren)

– Spielerische Wettkämpfe auf dem Touques-Fluss

– Einführung in das Kajak- und Paddlefahren (ab 8 Jahren für Kajak und ab 10 Jahren für Paddle, Schwimmkenntnisse und geschlossene Schuhe sind Pflicht, Ersatzkleidung ist mitzubringen)

UM SICH ZU VERPFLEGEN:

– L’Atelier du chef (Burger)

– Saku Saku (japanische Küche mit lokalen Produkten)

– Le Café récréatif et culturel (Crêpes, Galettes und Teurgoule)

– Trip-Hop (Brasserie)

ZUM VERLÄNGERN DES ABENDS von 20.30 bis 22.00 Uhr

– Konzert der Band « Cut the alligator »

Italiano :

La Communauté de Communes Côte Fleurie vi aspetta al parco divertimenti di Touques per una grande festa familiare, gratuita e aperta a tutti!

Un evento festoso e impegnato, per farvi riscoprire il Touques, il fiume che attraversa la nostra regione, e comprendere meglio le problematiche legate alla sua conservazione.

In programma:

MERCATO DEI PRODUTTORI LOCALI a partire dalle 16.00

– Prodotti biologici sul posto (giardiniere del mercato)

– Du pré au lait (formaggio e yogurt)

– Jardins de thés (tè, ossimoro)

– Charlotte et Ernesto (biscotti tradizionali)

– Akal (Spirulina & co)

– Les jardins Vert et Framboise (aperitivi e dessert)

– La fontaine à confiture (gelati e marmellate)

STAND DI DIVERTIMENTO E DI APPRENDIMENTO dalle 16.00 alle 19.00

Alla scoperta del nostro cibo:

– 2 laboratori (ore 16.00 e 18.30) per preparare il proprio pane con farine antiche

– 3 laboratori continui per bambini per divertirsi con i temi dell’alimentazione

– Il progetto territoriale del cibo

Capire la nostra regione:

– C’era una volta il Touques: mostra sul piano guida dell’estuario del Touques

– Cabina fotografica per immaginare come potrebbe essere utilizzato il Touques

I problemi ambientali:

– Il ciclo dell’acqua: laboratorio e stand del Piccolo Chimico sul ciclo dell’acqua

– Il ciclo dei rifiuti: 5 stand per sperimentare la transizione ecologica

– Mostra d’arte e rifiuti

Sfide sportive:

– Scoprire la pesca con la realtà virtuale (a partire dagli 8 anni)

– Giostra ludica sul Touques

– Introduzione al kayak e alla pagaia (a partire dagli 8 anni per il kayak e dai 10 anni per la pagaia; è necessario saper nuotare e indossare scarpe chiuse e un cambio di vestiti)

PER I PASTI:

– L’Atelier du chef (hamburger)

– Saku Saku (cucina giapponese con prodotti locali)

– Le Café récréatif et culturel (crêpes, galettes e teurgoule)

– Trip-Hop (brasserie)

Per prolungare la serata dalle 20.30 alle 22.00

– Concerto del gruppo « Cut the alligator

Espanol :

La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie le espera en el parque de ocio de Touques para una gran fiesta familiar, gratuita y abierta a todos

Un evento festivo y comprometido, para hacerle redescubrir el Touques, el río que atraviesa nuestra región, y comprender mejor los retos de su preservación.

En el programa

MERCADO DE LOS PRODUCTORES LOCALES a partir de las 16.00 h

– Productos ecológicos in situ (horticultor)

– Du pré au lait (queso y yogur)

– Jardins de thés (té, oximel)

– Charlotte et Ernesto (galletas tradicionales)

– Akal (espirulina & co)

– Les jardins Vert et Framboise (aperitivos y postres)

– La fontaine à confiture (helados y mermeladas)

STANDS DE DIVERSIÓN Y APRENDIZAJE de 16.00 a 19.00 h

Descubrir nuestros alimentos :

– 2 talleres (16:00 y 18:30 h) para elaborar su propio pan con harinas antiguas

– 3 talleres infantiles continuos para divertirse con los temas alimentarios

– El proyecto alimentario territorial

Comprender nuestra región :

– Érase una vez en Touques: Exposición sobre el plan guía del estuario de Touques

– Fotomatón para imaginar cómo se podría utilizar la Touques

Les défis environnementaux :

– El ciclo del agua: taller y stand del Pequeño Químico sobre el ciclo del agua

– El ciclo de los residuos: 5 stands para experimentar la transición ecológica

– Exposición de arte y residuos

Desafíos deportivos:

– Descubrir la pesca con realidad virtual (a partir de 8 años)

– Justas lúdicas en la Touques

– Iniciación al kayak y al remo (a partir de 8 años para el kayak y de 10 años para el remo, hay que saber nadar y llevar calzado cerrado y una muda)

PARA COMER:

– L’Atelier du chef (hamburguesas)

– Saku Saku (cocina japonesa con productos locales)

– Le Café récréatif et culturel (crêpes, galettes y teurgoule)

– Trip-Hop (brasserie)

PARA PROLONGAR LA NOCHE de 20.30 h a 22 h

– Concierto del grupo « Cut the alligator

