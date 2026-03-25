Fête de l’étang et Feu d’artifice au bord de l’étang Bouteille à St Saulge Route de Premery Saint-Saulge

Fête de l’étang et Feu d’artifice au bord de l’étang Bouteille à St Saulge

Route de Premery 2 Rue Jean Moulin Saint-Saulge Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 19:30:00

fin : 2026-07-14 02:00:00

Date(s) :

2026-07-13

Lundi 13 Juillet à Saint-Saulge suite au succès de l’édition 2025 avec ce nouveau site en pleine nature, nous réitérons cette année avec la même envie de faire la fête ensemble !

Rendez-vous à l’Étang Bouteille (route de Prémery à 15 minutes à pied du centre bourg, pour une soirée festive et conviviale comme on les aime à Saint-Saulge !

Buvette & grillades pour régaler les papilles

Feu d’artifice sous les étoiles parce que la magie, ça se partage .

Route de Premery 2 Rue Jean Moulin Saint-Saulge 58330 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté saintsaulgeanimation@gmail.com

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English : Fête de l’étang et Feu d’artifice au bord de l’étang Bouteille à St Saulge

L’événement Fête de l’étang et Feu d’artifice au bord de l’étang Bouteille à St Saulge Saint-Saulge a été mis à jour le 2026-03-25 par OT Coeur de Nièvre