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Fête de l’étang Rue Devant Fontainebrux

Fête de l’étang Rue Devant Fontainebrux samedi 9 mai 2026.

Lieu : Rue Devant

Adresse : Etang de Chevigny

Ville : 39140 Fontainebrux

Département : Jura

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 25 25 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Fontainebrux

Fête de l’étang

Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :
2026-05-09

Fête familiale autour de l’étang de Chevigny
Animation pour toute la famille à partir de 8h pour la pêche à la truite et 10h pour les autres
Banquet avec viande à la broche le midi
Animation balade en poney, poterie, sophrologie, yoga, Reiki, jeux en bois, kermesse, présentation d’animaux de la ferme, maquillage…   .

Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85  etangdechevigny@gmail.com

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English :

L’événement Fête de l’étang Fontainebrux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu