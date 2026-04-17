Fête de l’étang Rue Devant Fontainebrux

Fontainebrux

Fête de l’étang

Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux Jura

Tarif : 25 – 25 – EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 10:00:00

fin : 2026-05-09 18:00:00

Date(s) :

2026-05-09

Fête familiale autour de l’étang de Chevigny

Animation pour toute la famille à partir de 8h pour la pêche à la truite et 10h pour les autres

Banquet avec viande à la broche le midi

Animation balade en poney, poterie, sophrologie, yoga, Reiki, jeux en bois, kermesse, présentation d’animaux de la ferme, maquillage… .

Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85 etangdechevigny@gmail.com

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English :

L’événement Fête de l’étang Fontainebrux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu