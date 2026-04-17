Fête de l’étang Rue Devant Fontainebrux
Fête de l’étang Rue Devant Fontainebrux samedi 9 mai 2026.
Fontainebrux
Fête de l’étang
Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux Jura
Tarif : 25 – 25 – EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 10:00:00
fin : 2026-05-09 18:00:00
Date(s) :
2026-05-09
Fête familiale autour de l’étang de Chevigny
Animation pour toute la famille à partir de 8h pour la pêche à la truite et 10h pour les autres
Banquet avec viande à la broche le midi
Animation balade en poney, poterie, sophrologie, yoga, Reiki, jeux en bois, kermesse, présentation d’animaux de la ferme, maquillage… .
Rue Devant Etang de Chevigny Fontainebrux 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 32 50 19 85 etangdechevigny@gmail.com
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English :
L’événement Fête de l’étang Fontainebrux a été mis à jour le 2026-04-17 par Office de Tourisme JurAbsolu