Fête de l’étang Mouton Migné samedi 27 septembre 2025.

Route Rosnay-Migné Migné Indre

Tarif : 18 – 18 – EUR

18

Tarif de base plein tarif

Début : Samedi 2025-09-27 19:30:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

Fête au bord de l’eau au profit de l’école suivi d’un feu d’artifice.

L’association des parents d’élèves et la commune de Migné vous proposent une soirée au bord de l’eau avec feu d’artifice tiré sur l’eau s et animation musicale. Buvette sur place. Les bénéfices de cette soirée seront reversés aux écoles de Rosnay- Migné. 18 .

Route Rosnay-Migné Migné 36800 Indre Centre-Val de Loire +33 2 54 37 86 10

English :

Waterfront party to benefit the school, followed by fireworks.

German :

Fest am Wasser zugunsten der Schule mit anschließendem Feuerwerk.

Italiano :

Festa in riva al mare a favore della scuola, seguita da fuochi d’artificio.

Espanol :

Fiesta a orillas del agua en beneficio de la escuela, seguida de fuegos artificiales.

