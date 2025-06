Fête de l’été 2025 – La Chapelle-Saint-Luc 19 juin 2025 07:00

Aube

Fête de l’été 2025 Divers lieux de la commune La Chapelle-Saint-Luc Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-25

Date(s) :

2025-06-19

2025-06-20

2025-06-21

2025-06-25

Un rendez-vous incontournable qui marque l’entrée en période estivale. Il s’articule en une semaine festive et familiale où l’on peut profiter de spectacles et d’animations. Cette fête fédérative et populaire se déroule dans les lieux emblématiques de la commune.



Au programme



> Jeudi 19 juin

Concert de chant lyrique avec Laurence HUEZ et Khatouna GADELIA au piano à l’Église Saint-Luc



> Vendredi 20 juin

Guinguette des seniors organisée par le CMAS sur le parvis du centre culturel Paul Noley



> samedi 21 juin

Concert en plein air avec les enfants de l’orchestre à l’école au parc Pierre Pitois



> Mercredi 25 juin

Le marché s’anime structure gonflable, ateliers sportifs, atelier mobilité/motricité, parcours à vélo/draisienne et lots à gagner pour petits et grands… Marché chapelain — place Rosa Parks .

Divers lieux de la commune

La Chapelle-Saint-Luc 10600 Aube Grand Est

