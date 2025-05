Fête de l’Été 2025 Mazières Games – Mazières-en-Gâtine, 7 juin 2025 07:00, Mazières-en-Gâtine.

La commune de Mazières, en partenariat avec les associations locales, vous donne rendez-vous pour la Fête de l’Été 2025, le Samedi 7 Juin, une journée festive et joyeuse placée sous le signe de La Musique !

Au programme

Les désormais incontournables Mazières Games vous réservent des épreuves délirantes, drôles et décalées… sur le thème de La Musique bien sûr ! Venez en famille, entre amis, déguisés et motivés, l’essentiel c’est de participer (et de s’amuser !).

Et pour terminer la journée en beauté

Un repas convivial (sur réservation) vous attend

Jambon à la broche et pommes de terre au thym/romarin, le tout suivi d’un concert explosif avec Les GrosMi .

Partagez l’événement autour de vous, invitez vos voisins, vos amis, vos cousins…

Venez nombreux participer aux Mazières Games.

Infos et réservations mairie 05 49 63 20 20 .

Stade

Mazières-en-Gâtine 79310 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 63 20 20

