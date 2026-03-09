Fête de l’été à Bourdainville Bourdainville
Fête de l’été à Bourdainville Bourdainville samedi 6 juin 2026.
Fête de l’été à Bourdainville
Bourdainville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 17:00:00
fin : 2026-06-06 20:00:00
Date(s) :
2026-06-06
Fête de l’été organisée par Bourdainville en Fête -marché artisanal, structures gonflables, battle archery, maquillage, tombola, concert Christal&Tom .
Bourdainville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 86 98
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Fête de l’été à Bourdainville
L’événement Fête de l’été à Bourdainville Bourdainville a été mis à jour le 2026-03-09 par Communauté de communes Plateau de Caux