Fête de l’été à Bourdainville

Bourdainville Seine-Maritime

Début : 2026-06-06 17:00:00

fin : 2026-06-06 20:00:00

2026-06-06

Fête de l’été organisée par Bourdainville en Fête -marché artisanal, structures gonflables, battle archery, maquillage, tombola, concert Christal&Tom .

Bourdainville 76760 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 96 86 98

