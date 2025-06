Fête de l’été à Cressensac Cressensac-Sarrazac 5 juillet 2025 19:00

Lot

Fête de l’été à Cressensac Parking de la salle des fêtes Cressensac-Sarrazac Lot

Début : 2025-07-05 19:00:00

2025-07-05

Dans une ambiance conviviale, la commune vous invite à partager une soirée festive avec des produits locaux, un concert live et une restauration sur place

Repli à la salle des fêtes en cas de mauvais temps

À partir de 19h ouverture de la soirée

Repas autour des agneaux du Mas del Bos au brasero , fromages du Bois d’Amalthée, tartelette aux noix de Gignac

Concert live avec Jean-Michel M .

Parking de la salle des fêtes

Cressensac-Sarrazac 46600 Lot Occitanie

English :

In a convivial atmosphere, the commune invites you to share a festive evening with local produce, a live concert and on-site catering

Fallback to the village hall in case of bad weather

German :

In einer geselligen Atmosphäre lädt die Gemeinde Sie ein, einen festlichen Abend mit lokalen Produkten, einem Live-Konzert und Verpflegung vor Ort zu teilen

Ausweichen in den Festsaal bei schlechtem Wetter

Italiano :

In un’atmosfera conviviale, il comune vi invita a condividere una serata di festa con prodotti locali, un concerto dal vivo e un catering in loco

In caso di maltempo, la sala del villaggio è di riserva

Espanol :

En un ambiente cordial, el municipio le invita a compartir una velada festiva con productos locales, un concierto en directo y catering in situ

Reserva en la sala de fiestas en caso de mal tiempo

