Fête de l'été à Crest – Crest 21 juin 2025 15:00

Drôme

Fête de l’été à Crest Place Maurice Rozier Crest Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-06-21 15:00:00

fin : 2025-06-21 19:30:00

Date(s) :

2025-06-21

Fête de l’été offerte par l’union des commerçants et artisans de Crest

Jeu gonflables / aquatique

Mini Bal

Place Maurice Rozier

Crest 26400 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 87 49 78 01 uciacrest@outlook.fr

English :

Summer party offered by the Crest merchants’ and craftsmen’s union

Inflatable / water games

Mini Ball

German :

Sommerfest, angeboten von der Union des commerçants et artisans de Crest

Aufblasbares Spiel / Wasserspiel

Mini-Ball

Italiano :

Festa estiva organizzata dall’Associazione dei mestieri e degli artigiani del Crest

Giochi gonfiabili/acqua

Minipalla

Espanol :

Fiesta de verano organizada por la Asociación de Oficios y Artesanos de Crest

Hinchables / juegos de agua

Mini pelota

