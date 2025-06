Fête de l’été à Lacrost Salle Maurice Lamberet / Le bourg Lacrost 28 juin 2025 09:00

Saône-et-Loire

Lacrost Patrimoine chauffe le four et propose pains, tartes au sucre, tartes aux pralines, assiettes crotaises à partir de 9 h.

Buvette toute la journée.

Tables et bancs mis à disposition

Le Comité des Fêtes organise à partir de 21 h 30 le défilé aux lampions (départ salle Maurice Lemberet) puis, plus tard, les feux de la Saint Jean. .

