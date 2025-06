Fête de l’été à l’Éco-hameau – Plaisance 15 juin 2025 07:00

Aveyron

Fête de l’été à l’Éco-hameau le soulayrol Plaisance Aveyron

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2025-06-15

fin : 2025-06-15

Date(s) :

2025-06-15

Un moment convivial dans un lieu magique, entre nature, musique et rencontres.

Programme :

15h Accueil, détente, rencontre, partage

Buvette dès 15h (prix libre et conscient)

17h Concert en plein air avec le groupe “Les Autres”

19h Le “pot” de l’amitié

⸻

Infos pratiques

• Apportez votre serviette et votre bonne humeur

• Chapeau tendu à la fin pour soutenir les artistes

• En cas de pluie, l’événement est déplacé en salle

• Boisson consignée 2€ (pas de CB)

⸻ .

le soulayrol

Plaisance 12550 Aveyron Occitanie +33 7 87 01 83 13 troissources@gmail.com

English :

A convivial moment in a magical setting, combining nature, music and encounters.

German :

Ein geselliger Moment an einem magischen Ort zwischen Natur, Musik und Begegnungen.

Italiano :

Un momento conviviale in un ambiente magico, che unisce natura, musica e incontri.

Espanol :

Un momento de convivencia en un entorno mágico, combinando naturaleza, música y encuentros.

