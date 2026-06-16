Fête de l’été à Lu Chamçac Lu Chamçac Champsac

Champsac

Fête de l’été à Lu Chamçac

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 17:00:00

fin : 2026-07-04

Date(s) :

2026-07-04

Venez fêter l’été avec Lu Chamçac, au coeur du village de Champsac dans une ambiance chaleureuse et conviviale.

Au programme 17h début marché de producteurs, jeux en bois, 17h30 contes pour enfants avec Bernaro, 18h30 spectacle de clown Le petit pingre avec la Compagnie des Conssacrés, 19h30 concerts de Diego La Onoa (fresh french song), Route 141′ (pop-rock cover band 60s’ 70s’), Zimaya Rap/Slam, et enfin les Chaotiques (groovy dark electrik disco). .

Lu Chamçac 12 Rue des Fontaines Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine lechampsac@mailo.com

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English : Fête de l’été à Lu Chamçac

L’événement Fête de l’été à Lu Chamçac Champsac a été mis à jour le 2026-06-12 par OT Ouest Limousin