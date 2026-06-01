Pierrecourt

Fête de l’été à Pierrecourt

Stade de football Pierrecourt Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 10:00:00

fin : 2026-06-21

Date(s) :

2026-06-20 2026-06-21

Rendez-vous au stade de footbal

Samedi 20

– À partir de 14h démonstration du club d’aéromodélisme “les ailes de la Bresle” présentation de l’acitivté et démonstration en vol stade en fonction de la météo

– 19h Repas dansant sur réservation kir salade composée émincé de poulet frites fromage éclair au chocolat café 20€/adulte 10€/enfant (- 12 ans) boisson émincé de poulet frites et glace

23h Feu d’artifice offert par la mairie

Dimanche 21

– 10h défilé rue centrale

– 12h verre de l’amitié offert par Pierrecourt animations

– 15h-18h défilé des fanfares

Restauration et buvette sur place fête foraine salle polyvalente

Infos 06 86 66 76 54 .

Stade de football Pierrecourt 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 66 76 54

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’été à Pierrecourt

L’événement Fête de l’été à Pierrecourt Pierrecourt a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Aumale Blangy