Fête de l’été à Pierrecourt Pierrecourt
Fête de l’été à Pierrecourt Pierrecourt samedi 20 juin 2026.
Pierrecourt
Fête de l’été à Pierrecourt
Stade de football Pierrecourt Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 10:00:00
fin : 2026-06-21
Date(s) :
2026-06-20 2026-06-21
Rendez-vous au stade de footbal
Samedi 20
– À partir de 14h démonstration du club d’aéromodélisme “les ailes de la Bresle” présentation de l’acitivté et démonstration en vol stade en fonction de la météo
– 19h Repas dansant sur réservation kir salade composée émincé de poulet frites fromage éclair au chocolat café 20€/adulte 10€/enfant (- 12 ans) boisson émincé de poulet frites et glace
23h Feu d’artifice offert par la mairie
Dimanche 21
– 10h défilé rue centrale
– 12h verre de l’amitié offert par Pierrecourt animations
– 15h-18h défilé des fanfares
Restauration et buvette sur place fête foraine salle polyvalente
Infos 06 86 66 76 54 .
Stade de football Pierrecourt 76340 Seine-Maritime Normandie +33 6 86 66 76 54
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English : Fête de l’été à Pierrecourt
L’événement Fête de l’été à Pierrecourt Pierrecourt a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de tourisme Aumale Blangy