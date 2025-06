Fête de l’Eté à Saint Cernin de Larche – Salle des fêtes Saint-Cernin-de-Larche 28 juin 2025 18:30

Le Comité des Fêtes de Saint Cernin de Larche vous invite à célébrer l’arrivée de l’été dans la convivialité et la bonne humeur ! Venez nombreux profiter d’une soirée festive et familiale au bord de l’eau !

À 18h30 Concert live du groupe BLACK PEARL

(Reprises Pop Rock)

À 21h00 Retransmission en direct de la Finale du TOP 14

Ambiance assurée pour les amateurs de rugby ! Buvette et restauration sur place

– Assiette apéro pour 2 personnes

– Saucisse / merguez + frites

Réservation conseillée au 06 88 45 75 08 ou 06 79 81 35 88

Une belle soirée d’été à ne pas manquer à Saint Cernin de Larche ! .

Salle des fêtes La Digue

Saint-Cernin-de-Larche 19600 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 81 35 88

