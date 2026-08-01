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AGENDA · Ahetze

Fête de l’Eté Ahetze

samedi 29 août 2026 · Ahetze

Fête de l’Eté Ahetze

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
08:00:00
Adresse
Place Mattin Trecu
Ville
64210 Ahetze
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
15 15 15 Tarif de base plein tarif

Ahetze

Fête de l’Eté

Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Matin
8h30 Marche
9h30 Course
11h30 Le KM Enfant

Repas Inscription par télèphone 07 82 78 15 14 ou sur place

Soir
16h30 Concours de lancé d’espadrille
17h30 Ahate Jokoa
19h Danse basque avec Primadera
20h Bost axola
Suite de la soirée animée par le comité   .

Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 78 15 14  ahetzekomozkorbanda@hotmail.fr

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English : Fête de l’Eté

L’événement Fête de l’Eté Ahetze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque

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