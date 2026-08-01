Informations pratiques

Ahetze

Fête de l’Eté

Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-29 08:00:00

fin : 2026-08-29

Date(s) :

2026-08-29

Matin

8h30 Marche

9h30 Course

11h30 Le KM Enfant

Repas Inscription par télèphone 07 82 78 15 14 ou sur place

Soir

16h30 Concours de lancé d’espadrille

17h30 Ahate Jokoa

19h Danse basque avec Primadera

20h Bost axola

Suite de la soirée animée par le comité .

Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 78 15 14 ahetzekomozkorbanda@hotmail.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Fête de l’Eté

L’événement Fête de l’Eté Ahetze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque