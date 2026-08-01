Fête de l’Eté Ahetze
samedi 29 août 2026 · Ahetze
Informations pratiques
Ahetze
Fête de l’Eté
Place Mattin Trecu Ahetze Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-29 08:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Matin
8h30 Marche
9h30 Course
11h30 Le KM Enfant
Repas Inscription par télèphone 07 82 78 15 14 ou sur place
Soir
16h30 Concours de lancé d’espadrille
17h30 Ahate Jokoa
19h Danse basque avec Primadera
20h Bost axola
Suite de la soirée animée par le comité .
Place Mattin Trecu Ahetze 64210 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 82 78 15 14 ahetzekomozkorbanda@hotmail.fr
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English : Fête de l’Eté
L’événement Fête de l’Eté Ahetze a été mis à jour le 2026-07-31 par Office de Tourisme Pays Basque
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