Fête de l’été avec feu d’artifice – Troisfontaines 19 juillet 2025 18:00

Moselle

Fête de l’été avec feu d’artifice 17 rue du Stade Parking de l’école Troisfontaines Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-07-19 18:00:00

fin : 2025-07-19 23:59:00

Date(s) :

2025-07-19

Venez vibrer au rythme de la musique, vous émerveiller devant le feu d’artifice, et partager un beau moment de convivialité en plein air.

Au programme bal populaire animé par l’orchestre Ma Bonne Étoile avec piste de danse, défilé aux lampions avec les enfants (départ des ateliers municipaux) suivi d’un feu d’artifice en fin de soirée, à ne pas manquer ! Buvette et restauration seront proposés sur place grillades, pizzas et flamms. Entrée libre.Tout public

0 .

17 rue du Stade Parking de l’école

Troisfontaines 57870 Moselle Grand Est +33 6 89 15 56 00 troisfontaines.fc@moselle.lgef.fr

English :

Come and enjoy the music, marvel at the fireworks, and share a wonderful moment of conviviality in the open air.

On the program: a popular ball led by the Ma Bonne Étoile orchestra with dance floor, lantern parade with children (departure from the municipal workshops) followed by fireworks at the end of the evening, not to be missed! On-site refreshments: grills, pizzas and flamms. Admission free.

German :

Schwingen Sie im Rhythmus der Musik, staunen Sie über das Feuerwerk und genießen Sie einen schönen Moment der Geselligkeit unter freiem Himmel.

Auf dem Programm stehen ein von der Band Ma Bonne Étoile moderierter Volkstanz mit Tanzfläche, ein Lampionumzug mit den Kindern (Start bei den städtischen Werkstätten) und ein Feuerwerk am Ende des Abends das sollten Sie nicht verpassen! Vor Ort werden Getränke und Speisen angeboten: Gegrilltes, Pizzas und Flammkuchen. Eintritt frei.

Italiano :

Venite a godervi la musica, a stupirvi dei fuochi d’artificio e a condividere un grande momento di convivialità all’aria aperta.

In programma: un ballo popolare guidato dall’orchestra Ma Bonne Étoile con pista da ballo, sfilata di lanterne con i bambini (a partire dai laboratori comunali) seguita dai fuochi d’artificio a fine serata, da non perdere! Sul posto saranno disponibili rinfreschi e cibo: grigliate, pizze e fuochi d’artificio. Ingresso libero.

Espanol :

Venga a disfrutar de la música, maravillarse con los fuegos artificiales y compartir un gran momento de convivencia al aire libre.

En el programa: baile popular a cargo de la orquesta Ma Bonne Étoile con pista de baile, desfile de farolillos con niños (partiendo de los talleres municipales) seguido de fuegos artificiales al final de la velada, ¡no se lo pierda! Habrá refrescos y comida en el lugar: parrillas, pizzas y flamas. Entrada gratuita.

