Fête de l’été Beaumont-sur-Dême samedi 23 août 2025.

Plan d’eau Les Arches Beaumont-sur-Dême Sarthe

Début : 2025-08-23 19:00:00

fin : 2025-08-24 01:00:00

2025-08-23

L’association « Ça Bouge à Beaumont » vous invite à la fête de l’été samedi 23 août 2025 à partir de 19 h au plan d’eau Les Arches à Beaumont-sur-Dême dans la Sarthe.

Repas dansant animé par DJ Seb the dance floor.

Au menu BBQ (saucisse, merguez, andouillette), frites, crêpes, tartelettes.

Deux food-trucks Wok and roule d’Auriane et son menu Thaï et Pizza chez Flo seront également présents.

Réservez dès maintenant pour ne pas manquer ce moment festif.

La fête se clôturera en beauté avec son traditionnel feu d’artifice à la nuit tombée.

Pour réserver votre place pour le repas dansant et obtenir plus d’informations, contactez l’association Ça Bouge à Beaumont au 06.31.82.95.31

Venez passer un moment convivial en famille ou entre amis dans notre belle vallée de la Dême. .

Plan d’eau Les Arches Beaumont-sur-Dême 72340 Sarthe Pays de la Loire +33 6 31 82 95 31

English :

Summer Party

German :

Sommerfest

Italiano :

Festival estivo

Espanol :

Festival de verano

L’événement Fête de l’été Beaumont-sur-Dême a été mis à jour le 2025-07-22 par CDT72