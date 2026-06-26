Fête de l’été Parvis de la Mairie Bourg-Blanc
vendredi 3 juillet 2026 · Parvis de la Mairie · Bourg-Blanc
Informations pratiques
Bourg-Blanc
Fête de l’été
Parvis de la Mairie 1 Place de l’Étang Bourg-Blanc Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 16:00:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Soirée d’été animée par le Conseil Municipal des Jeunes et ouverte à tous.
Programme
– dès 16h00 ouverture du marché d’été. Nombreux producteurs et créateurs locaux légumes, fraises, œufs, miel, huîtres, viande de porc et rillettes, fromages, glaces, crêpes, barbe à papa, bijoux, accessoires de mode, objets de décoration, plants et fleurs. Le camion atelier itinérant d’affûtage sera de nouveau présent pour affuter vos outils, couteaux et ciseaux.
– A partir de 17h30 le CMJ, en partenariat avec la médiathèque, vous proposera de participer à un quizz en équipe inter-générationnelle, ou à des jeux de société et jeux anciens.
– Restauration et buvette sur place burgers frites avec du steak haché frais préparés par Les Jeunes Agriculteurs du canton de Plaben-nec,
Buvette assurée par Bourg-Blanc Badminton . .
Parvis de la Mairie 1 Place de l’Étang Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Fête de l’été Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS