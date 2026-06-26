Fête de l’été Parvis de la Mairie Bourg-Blanc

Informations pratiques

Bourg-Blanc

Fête de l’été

Parvis de la Mairie 1 Place de l’Étang Bourg-Blanc Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 16:00:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Soirée d’été animée par le Conseil Municipal des Jeunes et ouverte à tous.

Programme

– dès 16h00 ouverture du marché d’été. Nombreux producteurs et créateurs locaux légumes, fraises, œufs, miel, huîtres, viande de porc et rillettes, fromages, glaces, crêpes, barbe à papa, bijoux, accessoires de mode, objets de décoration, plants et fleurs. Le camion atelier itinérant d’affûtage sera de nouveau présent pour affuter vos outils, couteaux et ciseaux.

– A partir de 17h30 le CMJ, en partenariat avec la médiathèque, vous proposera de participer à un quizz en équipe inter-générationnelle, ou à des jeux de société et jeux anciens.

– Restauration et buvette sur place burgers frites avec du steak haché frais préparés par Les Jeunes Agriculteurs du canton de Plaben-nec,

Buvette assurée par Bourg-Blanc Badminton . .

Parvis de la Mairie 1 Place de l’Étang Bourg-Blanc 29860 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Fête de l’été Bourg-Blanc a été mis à jour le 2026-06-26 par OT PAYS DES ABERS