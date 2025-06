Fête de l’été Espace Orfeuille Charpey 27 juin 2025 17:30

Drôme

Fête de l’été Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil Charpey Drôme

Début : 2025-06-27 17:30:00

fin : 2025-06-27

2025-06-27

Venez vous amuser à la fête de l’été !

Espace Orfeuille 225 Route de Chabeuil

Charpey 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes amicaledesecoles@gmail.com

English :

Come and have fun at the summer party!

German :

Kommen Sie und amüsieren Sie sich auf dem Sommerfest!

Italiano :

Venite a divertirvi quest’estate!

Espanol :

Ven a divertirte este verano

L’événement Fête de l’été Charpey a été mis à jour le 2025-06-21 par Valence Romans Tourisme