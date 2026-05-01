Chaufour-Notre-Dame

Fête de l’été

Stade Georges Bougard Chaufour-Notre-Dame Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 14:00:00

fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :

2026-05-30

Fête de l’été de Chaufour Notre Dame

FÊTE DE L’ÉTÉ 3e ÉDITION

Préparez-vous pour une journée inoubliable !

Au programme

✨ Des activités pour tous les âges

Un taureau mécanique pour les plus audacieux

Un magnifique feu d’artifice pour clôturer la journée

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux partager ce moment festif ! .

Stade Georges Bougard Chaufour-Notre-Dame 72550 Sarthe Pays de la Loire fetedelete.chaufour@gmail.com

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English :

Chaufour Notre Dame summer festival

L’événement Fête de l’été Chaufour-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72