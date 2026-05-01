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Fête de l’été Chaufour-Notre-Dame

Fête de l’été Chaufour-Notre-Dame samedi 30 mai 2026.

Adresse : Stade Georges Bougard

Ville : 72550 Chaufour-Notre-Dame

Département : Sarthe

Début : samedi 30 mai 2026

Fin : dimanche 31 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Chaufour-Notre-Dame

Fête de l’été

Stade Georges Bougard Chaufour-Notre-Dame Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00

Date(s) :
2026-05-30

Fête de l’été de Chaufour Notre Dame
FÊTE DE L’ÉTÉ 3e ÉDITION

Préparez-vous pour une journée inoubliable !

Au programme
✨ Des activités pour tous les âges
Un taureau mécanique pour les plus audacieux
Un magnifique feu d’artifice pour clôturer la journée

Buvette et restauration sur place

Venez nombreux partager ce moment festif !   .

Stade Georges Bougard Chaufour-Notre-Dame 72550 Sarthe Pays de la Loire   fetedelete.chaufour@gmail.com

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English :

Chaufour Notre Dame summer festival

L’événement Fête de l’été Chaufour-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72