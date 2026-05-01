Fête de l’été Chaufour-Notre-Dame
Fête de l’été Chaufour-Notre-Dame samedi 30 mai 2026.
Chaufour-Notre-Dame
Fête de l’été
Stade Georges Bougard Chaufour-Notre-Dame Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-30 14:00:00
fin : 2026-05-30 23:59:00
Date(s) :
2026-05-30
Fête de l’été de Chaufour Notre Dame
FÊTE DE L’ÉTÉ 3e ÉDITION
Préparez-vous pour une journée inoubliable !
Au programme
✨ Des activités pour tous les âges
Un taureau mécanique pour les plus audacieux
Un magnifique feu d’artifice pour clôturer la journée
Buvette et restauration sur place
Venez nombreux partager ce moment festif ! .
Stade Georges Bougard Chaufour-Notre-Dame 72550 Sarthe Pays de la Loire fetedelete.chaufour@gmail.com
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English :
Chaufour Notre Dame summer festival
L’événement Fête de l’été Chaufour-Notre-Dame a été mis à jour le 2026-05-20 par CDT72