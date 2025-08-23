Fête de l’Été Courtenay
Fête de l’Été Courtenay samedi 23 août 2025.
Fête de l’Été
Courtenay Loiret
Début : 2025-08-23 10:00:00
fin : 2025-08-24
2025-08-23
Venez profiter d’un week-end riche en animations
à Courtenay !
Au programme marché artisanal,
médiéval et produits locaux, commémoration,
concerts, retraite aux flambeaux, feu d’artifice au
stade, fête foraine, soirée dansante et vide-greniers. Restauration sur place. .
Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 40 46
English :
Come and enjoy a weekend of entertainment
in Courtenay!
German :
Genießen Sie ein Wochenende voller Veranstaltungen!
in Courtenay!
Italiano :
Venite a godervi un weekend ricco di intrattenimento
a Courtenay!
Espanol :
Ven a disfrutar de un fin de semana lleno de entretenimiento
¡en Courtenay!
L’événement Fête de l’Été Courtenay a été mis à jour le 2025-08-06 par OT 3CBO