Fête de l’Été Courtenay

Fête de l’Été Courtenay samedi 23 août 2025.

Fête de l’Été

Courtenay Loiret

Début : 2025-08-23 10:00:00
fin : 2025-08-24

2025-08-23

Venez profiter d’un week-end riche en animations
à Courtenay !
Au programme marché artisanal,
médiéval et produits locaux, commémoration,
concerts, retraite aux flambeaux, feu d’artifice au
stade, fête foraine, soirée dansante et vide-greniers. Restauration sur place.   .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 40 46 

English :

Come and enjoy a weekend of entertainment
in Courtenay!

German :

Genießen Sie ein Wochenende voller Veranstaltungen!
in Courtenay!

Italiano :

Venite a godervi un weekend ricco di intrattenimento
a Courtenay!

Espanol :

Ven a disfrutar de un fin de semana lleno de entretenimiento
¡en Courtenay!

