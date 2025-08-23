Fête de l’Été Courtenay

Fête de l’Été Courtenay samedi 23 août 2025.

Fête de l’Été

Courtenay Loiret

Début : 2025-08-23 10:00:00

fin : 2025-08-24

2025-08-23

Venez profiter d’un week-end riche en animations

à Courtenay !

Au programme marché artisanal,

médiéval et produits locaux, commémoration,

concerts, retraite aux flambeaux, feu d’artifice au

stade, fête foraine, soirée dansante et vide-greniers. Restauration sur place. .

Courtenay 45320 Loiret Centre-Val de Loire +33 2 38 97 40 46

English :

Come and enjoy a weekend of entertainment

in Courtenay!

German :

Genießen Sie ein Wochenende voller Veranstaltungen!

in Courtenay!

Italiano :

Venite a godervi un weekend ricco di intrattenimento

a Courtenay!

Espanol :

Ven a disfrutar de un fin de semana lleno de entretenimiento

¡en Courtenay!

