Fête de l’été le 28 juin à partir de 19h30 à la salle des fêtes de Crenans.

Roti crenantin et son gratin, fromage, délice glacé et café.

Menu enfant à 8€ et menu adulte non adhérents à 20€. Règlement et bulletin d’inscription à remplir avant le 25 juin. .

Crenans 39260 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 22 16 82 38

