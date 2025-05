Fête de l’été de la Maison de Quartier La Bellangerais – Bibliothèque Bellangerais Rennes, 2 juillet 2025, Rennes.

Fête de l’été de la Maison de Quartier La Bellangerais Bibliothèque Bellangerais Rennes Mercredi 2 juillet, 14h00 entrée libre

Réalisez votre badge personnalisé sur le thème de la bibliothèque.

Atelier devant la bibliothèque.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-02T14:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-02T18:00:00.000+02:00

Bibliothèque Bellangerais 5 bis rue du Morbihan 35000 rennes Maurepas – Patton Rennes 35704 Ille-et-Vilaine