FÊTE DE L’ETE DE LA PASTORALE A BEZIERS – Béziers 19 juin 2025 07:00

Hérault

Tarif : – –

Début : 2025-06-19

fin : 2025-06-19

La Pastorale du Tourisme vous invite à une passejade à Béziers pour la Fête de l’Été nature, marche, visite, apéro et coucher de soleil. Activité gratuite et ouverte à tous !

La Pastorale du Tourisme organise une passejade festive à Béziers pour la Fête de l’Été ! Trois rendez-vous possibles à Bayssan à 16h, au Pont-Vieux à 18h ou à l’église St Jacques à 19h. Marche, visite, apéritif, repas tiré du sac et coucher du soleil au programme. Activité gratuite et ouverte à tous. Départ covoiturage à 15h30 (parking St Guiraud). Annulation en cas d’intempéries. .

Route de Vendres

Béziers 34500 Hérault Occitanie +33 6 82 34 45 55

English :

The Pastorale du Tourisme invites you to a passejade in Béziers for the Fête de l’Été: nature, walking, sightseeing, aperitif and sunset. Free and open to all!

German :

Die Tourismuspastoral lädt Sie anlässlich des Sommerfests zu einer Passejade in Béziers ein: Natur, Wandern, Besichtigung, Aperitif und Sonnenuntergang. Die Aktivität ist kostenlos und für alle offen!

Italiano :

La Pastorale del Turismo vi invita a partecipare a una « passejade » a Béziers per la Fête de l’Été: natura, passeggiate, visite, aperitivi e tramonti. Gratuito e aperto a tutti!

Espanol :

La Pastorale du Tourisme le invita a participar en una « passejade » en Béziers con motivo de la Fête de l’Été: naturaleza, paseos, visitas, aperitivos y puestas de sol. ¡Gratuito y abierto a todos!

