Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

En partenariat avec ACADIA. Pour la quatrième année consécutive, Domazane organise sa traditionnelle Fête de l’été.

Livron-sur-Drôme 26250 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lafermededomazane@gmail.com

English :

In partnership with ACADIA. For the fourth year running, Domazane organizes its traditional Summer Party.

German :

In Partnerschaft mit ACADIA. Im vierten Jahr in Folge veranstaltet Domazane sein traditionelles Sommerfest.

Italiano :

In collaborazione con ACADIA. Per il quarto anno consecutivo, Domazane organizza il suo tradizionale Festival estivo.

Espanol :

En colaboración con ACADIA. Por cuarto año consecutivo, Domazane organiza su tradicional Festival de Verano.

