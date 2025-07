Fête de l’été du SPOT Le SPOT Rennes

Fête de l’été du SPOT Le SPOT Rennes Jeudi 10 juillet, 18h00 Ille-et-Vilaine

Fête de l’été au SPOT ouvert à tout le monde

Venez fêter l’été au SPOT!

Au programme : musique, jeux en bois, barbecue, présentation de projets, etc…

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2025-07-10T18:00:00.000+02:00

Fin : 2025-07-10T23:00:00.000+02:00

Le SPOT 3bis rue d’Armagnac Villejean – Beauregard Rennes 35043 Ille-et-Vilaine