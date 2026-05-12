Saint-Rémy-du-Val

Fête de l’été en musique

Place de l’église Saint-Rémy-du-Val Sarthe

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-06 19:00:00

fin : 2026-06-06

Date(s) :

2026-06-06

Venez partager un moment convivial !

Au programme de votre soirée

– Apéro offert

– Venez faire griller votre viande, et nous vous offrons les frites !

À cette occasion, l’épicerie L’Épi Valois sera ouverte jusqu’à 19h30 et proposera de la viande (sur commande). .

Place de l’église Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 75 17

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L’événement Fête de l’été en musique Saint-Rémy-du-Val a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Maine Saosnois