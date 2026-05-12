Fête de l’été en musique Saint-Rémy-du-Val
Fête de l’été en musique Saint-Rémy-du-Val samedi 6 juin 2026.
Saint-Rémy-du-Val
Fête de l’été en musique
Place de l’église Saint-Rémy-du-Val Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-06 19:00:00
fin : 2026-06-06
Date(s) :
2026-06-06
Venez partager un moment convivial !
Au programme de votre soirée
– Apéro offert
– Venez faire griller votre viande, et nous vous offrons les frites !
À cette occasion, l’épicerie L’Épi Valois sera ouverte jusqu’à 19h30 et proposera de la viande (sur commande). .
Place de l’église Saint-Rémy-du-Val 72600 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 75 17
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Come and share a convivial moment!
L’événement Fête de l’été en musique Saint-Rémy-du-Val a été mis à jour le 2026-05-12 par OT Maine Saosnois