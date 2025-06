Fête de l’été et des Terrasses cours Victor Leydet Fuveau 5 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Fête de l’été et des Terrasses Samedi 5 juillet. cours Victor Leydet Cours Victor Leydet Fuveau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-07-05

fin : 2025-07-05

Date(s) :

2025-07-05

Venez fêter l’été avec un marché nocturne, ses commerces et restaurants ouverts !

Fuveau propose son marché nocturne de producteurs et de créateurs locaux !

Venez arpenter les rues du centre-ville en famille à partir de 18h… il y aura de quoi manger un bout et boire un p’tit coup … Ambiance garantie !

Marché nocturne sur le cours Victor Leydet et sur le boulevard Emile Loubet. .

cours Victor Leydet Cours Victor Leydet

Fuveau 13710 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

Come and celebrate summer with a night market, open shops and restaurants!

German :

Feiern Sie den Sommer mit einem Nachtmarkt, seinen offenen Geschäften und Restaurants!

Italiano :

Venite a festeggiare l’estate con un mercato notturno, negozi aperti e ristoranti!

Espanol :

Venga a celebrar el verano con un mercado nocturno, tiendas abiertas y restaurantes

L’événement Fête de l’été et des Terrasses Fuveau a été mis à jour le 2025-06-20 par Office de Tourisme de Fuveau