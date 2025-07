Fête de l’été et feux d’artifices Près du Préau Girmont-Val-d’Ajol

Fête de l’été et feux d’artifices

Près du Préau Place du Village Girmont-Val-d’Ajol Vosges

Fête de l’été et feux d’artifices au Girmont Val d’Ajol

Feu d’artifice, concerts, bal populaire et restauration !

Venez célébrer l’été en famille ou entre amis

Apéro-concert avec Ceci-Cela

Bal populaire avec Jeffrey Henox

Grillades, frites, pizzas au feu de bois, glaces… tout est prévu pour se régaler !

Buvette sur place

Ambiance festive garantie ! On vous attend nombreux !Tout public

Près du Préau Place du Village Girmont-Val-d’Ajol 88340 Vosges Grand Est +33 6 29 21 76 67 associationanimationetloisirs@gmail.com

English :

Summer festival and fireworks at Girmont Val d?Ajol

Fireworks, concerts, popular dance and food!

Come and celebrate summer with family and friends:

Aperitif concert with Ceci-Cela

Popular ball with Jeffrey Henox

Grilled meats, French fries, wood-fired pizzas, ice creams? there’s something for everyone!

Refreshment bar on site

Festive atmosphere guaranteed! We look forward to seeing you there!

German :

Sommerfest und Feuerwerk in Girmont Val d’Ajol

Feuerwerk, Konzerte, Volkstanz und Essen!

Feiern Sie den Sommer mit der Familie oder mit Freunden

Apero-Konzert mit Ceci-Cela

Volkstanz mit Jeffrey Henox

Grillspezialitäten, Pommes frites, Holzofenpizza, Eis… für das leibliche Wohl ist gesorgt!

Getränke vor Ort

Eine festliche Atmosphäre ist garantiert! Wir erwarten Sie zahlreich!

Italiano :

Festa estiva e fuochi d’artificio a Girmont Val d’Ajol

Fuochi d’artificio, concerti, balli e cibo!

Venite a festeggiare l’estate con la famiglia e gli amici:

Aperitivo con Ceci-Cela

Danza popolare con Jeffrey Henox

Grigliate, patatine, pizze a legna, gelati: ce n’è per tutti i gusti!

Bar di ristoro in loco

Atmosfera di festa garantita! Vi aspettiamo!

Espanol :

Festival de verano y fuegos artificiales en Girmont Val d’Ajol

¡Fuegos artificiales, conciertos, baile y comida!

Ven a celebrar el verano con la familia y los amigos:

Aperitivo con Ceci-Cela

Baile popular con Jeffrey Henox

Parrilladas, patatas fritas, pizzas a la leña, helados… ¡para todos los gustos!

Bar de refrescos in situ

Ambiente festivo garantizado ¡Le esperamos!

