FETE DE L’ÉTÉ Ferrières-Poussarou 6 juillet 2025 07:00

Hérault

FETE DE L’ÉTÉ La Fraise Ferrières-Poussarou Hérault

Début : 2025-07-06

fin : 2025-07-06

2025-07-06

Pour fêter l’arrivée de l’été venez partager au jardin de la Fraise une belle journée avec repas et animation musicale

La Fraise

Ferrières-Poussarou 34360 Hérault Occitanie +33 6 87 87 21 07

English :

To celebrate the arrival of summer, come and enjoy a lovely day at the Jardin de la Fraise, with a meal and musical entertainment

German :

Um die Ankunft des Sommers zu feiern, kommen Sie in den Garten der Erdbeere und verbringen Sie einen schönen Tag mit Essen und musikalischer Unterhaltung

Italiano :

Per festeggiare l’arrivo dell’estate, venite a godervi una bella giornata al giardino delle fragole, con un pasto e un intrattenimento musicale

Espanol :

Para celebrar la llegada del verano, venga a disfrutar de un agradable día en el jardín de fresas, con una comida y animación musical

